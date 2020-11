Il ritorno di Bale: 7 anni dopo l’ultimo gol con gli Spurs segna e regala la vittoria al Tottenham

Il Tottenham batte 2-1 il Brighton & Hove Albion e la rete decisiva è stata siglata da Gareth Bale, il fuoriclasse gallese ha regalato i tre punti a Mourinho con un colpo di testa vincente, a ben 7 anni e 166 giorni dall’ultimo gol in maglia Spurs.

Aveva aperto le marcature al 13esimo del primo tempo Harry Kane su rigore, pareggiato in avvio di ripresa di Tariq Lamptey, goal convalidato a seguito di un check del VAR.

Prima vittoria della stagione tra le mura amiche per gli Spurs, che mantengono il secondo posto in classifica a 14 punti, a due lunghezze di distanza dal Liverpool.