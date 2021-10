Il riscatto di Szczesny: dagli errori iniziali a parate decisive. E sui rigori ha una media super

La Juve ha ritrovato la sicurezza di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è tornato ad essere decisivo dopo un avvio a dir poco complicato.

Con l’Udinese aveva di fatto regalato il pareggio ai friulani, con due errori clamorosi, Anche con il Napoli, alla terza giornata, aveva propiziato il pareggio campano e anche sul 2-1 non era stato perfetto in uscita. Insomma, Tek era entrato nell’occhio del ciclone dei tifosi, che ne chiedevano la testa, nel senso buono della parola.

Si invocava Perin titolare, la cessione immediata del polacco. Allegri e i compagni lo hanno sempre difeso. “Arriverà il suo momento”, dicevano. E così è stato.

Szczesny ha cominciato a rispondere sul campo alle critiche. Parate decisive con il Chelsea, anche nel derby ma soprattutto ieri nella sfida alla Roma. Nei 3 punti di ieri della Juventus c’è anche lo zampino Wojciech Szczesny. Il polacco è stato esaltato dagli applausi dello Stadium e dalle parole di Allegri nel post gara, prendendosi la sua rivincita sulle critiche.

E Tek ha anche una media super sui calci di rigore. In carriera infatti Szczesny ne ha respinti 22 su 78, più di uno su 4. Media che migliora ulteriormente se guardiamo gli ultimi mesi di campionato: 3 parati su 6 calciati, il 50%. Insomma, numeri no banali che dimostrano come lo juventino, superato il momento non buono, può essere un grande protagonista.