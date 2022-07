Il rimpianto di Drinkwater: “Al Chelsea ho perso gli anni migliori della mia carriera”

Si è conclusa l’avventura di Danny Drinkwater con il Chelsea. Una parentesi sfortunata quella del centrocampista inglese a Londra: il quinquinnale firmato con i Blues è stato, alla fine, una vera prigione che lo ha visto scendere in campo in sole 23 occasioni complessive. Il centrocampista ex Leicester ne ha così parlato ai microfoni di Sky Sports, “Al Chelsea ho perso gli anni migliori della mia carriera. Sono sollevato che adesso sia tutto finito, perché è chiaro che non era una situazione positiva per me o per il club. Sono arrabbiato per com’è andata e per come sono stato trattato. È passato molto tempo. Se fossi rimasto al Leicester, se non mi fossi infortunato e se il club mi avesse trattato in modo diverso. Sono tutti se. È frustrante, al 100 percento. Non pensate che non mi stia ancora bruciando per come è andata andato. Mi prendo ancora a calci per questo“.

Foto: Twitter Chelsea