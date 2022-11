Il rigore di Valencia è nella storia: mai un Mondiale si era aperto con un gol dagli undici metri

È la vittoria delle prime volte quella ottenuta dall’Ecuador per 2-0 sui padroni di casa del Qatar. Non solo non era mai capitato che la squadra ospitante perdesse la partita di inaugurazione. Ma anche il modo in cui si sono aperte le marcature è un nuovo capitolo della storia del calcio. Infatti, il rigore di Enner Valencia è entrato nella storia come primo calcio di rigore ad aprire le marcature di un’edizione della Coppa del Mondo.

Foto: Instagram Ecuador