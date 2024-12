Il rigore di Ndoye porta avanti il Bologna sul Venezia: 1-0 all’intervallo

Il Bologna conduce per 1-0 sul Venezia all’intervallo al Dall’Ara. La prima grande occasione della gara è per i rossoblu con Odgaard che mette alto il cross pennellato da Miranda. La gara si sblocca al 21′ con il rigore conquistato e trasformato da Ndoye che dal dischetto spiazza Stankovic. La reazione dei lagunari è immediata, Oristanio semina il panico tra le maglie rossoblù e serve al centro un pallone invitante per Nicolussi Caviglia, ma il centrocampista non trova la porta.

Foto: Instagram Bologna