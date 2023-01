Il ricordo commosso di Marino: “I nostri cuori sono dedicati a Gianluca”

Nel prepartita di Juventus-Udinese, il responsabile dell’area tecnica dei friulani Pierpaolo Marino, ha ricordato ampiamente Gianluca Vialli. Queste le sue parole a DAZN: “Sarà una giornata anormale. I cuori di tutti sono toccati dalla perdita di questo grandissimo uomo e fuoriclasse. Ricordo di aver incontrato Gianluca quando era ancora giovanissimo ed io ero Direttore dell’Avellino. C’erano due stranieri in squadra ed eravamo costretti a prendere giocatori di B e così avevamo puntato Vialli che giocava nella Cremonese e siccome c’era un buon rapporto con i dirigenti della Cremonese se ne stava parlando. Riuscii a parlare con questo giovanissimo ragazzo. Mi fece una grandissima impressione come uomo, mi disse che aveva già trovato un accordo con Mantovani, che non aveva nulla contro Avellino e di non sentimi offeso. Usò le parole con un garbo, un’educazione che la delusione di non poterlo prendere fu colmata dall’impressione ricevuto da questo ragazzo. Capii che oltre al potenziale grande fuoriclasse, c’era un grande uomo”.

foto: profilo Twitter Udinese