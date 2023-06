Il retroscena: Zaniolo sotto la clausola. C’è un cifra indicativa. E McKennie…

Il calciomercato di Nicolò Zaniolo per il momento è calmo, ma solo in apparenza. In realtà qualcosa si muove sottotraccia, la Juve è interessata non poco, anche se adesso ha altre situazioni da valutare. Il Milan è stato a lungo molto interessato, dopo l’addio di Maldini e Massara l’attenzione è stata rivolta a profili stranieri, ma il mercato è lungo e non ha senso dare sentenze. Una cosa ci sentiamo di poter dire: la clausola dai 35 milioni messo a suo tempo dal Galatasaray, storia dello scorso febbraio e degli accordi con la Roma, può essere abbattuta fino a 22-23 milioni più bonus. E si potrebbe provare a fare un prestito con obbligo di riscatto. Il Galatasaray ovviamente vorrebbe tenere Zaniolo, ma dinanzi a una proposta di quel tipo sarebbe pronto a trattare. Occhio alle sorprese: come riportato da Giovanni Albanese, il Galatasaray ha manifestato un forte interesse per McKennie che potrebbe essere coinvolto nella trattativa.

Foto: Instagram Galatasaray