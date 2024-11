Il retroscena: Zirkzee, la Juve sempre più vigile. E c’è un quesito per Joorabchian

Joshua Zirkzee potrebbe lasciare il Manchester United, lo ha fatto intuire anche Amorim qualche giorno fa. Confermando quanto vi avevamo anticipato oltre due settimane fa, era l’11 novembre e raccontammo che la Juventus sarebbe stata vigile. E forse l’attenzione negli ultimi giorni è salita. Già la scorsa estate avevamo svelato che la Juventus aveva sondato proprio nei giorni in cui il Milan non riusciva a trovare l’accordo per le commissioni, favorendo l’irruzione del Manchester United. In caso di cessione in prestito a gennaio, situazione da seguire con molta attenzione, le richieste non mancherebbero ma l’olandese potrebbe dare priorità a Thiago Motta, ovvero l’allenatore che lo ha mandato in orbita a Bologna. E non dimentichiamo che, se fosse dipeso da lui, non avrebbe lasciato la Serie A. Piuttosto la domanda andrebbe posta a Kia Joorabchian che, tra l’altro, ha un ottimo rapporto con Cristiano Giuntoli (è anche il procuratore di Douglas Luiz). La domanda: in caso di addio a gennaio, tutt’altro che da escludere, quale potrebbe essere la soluzione migliore per Zirkzee se non quella legata all’allenatore che l’ha consacrato? Una domanda che buttiamo lì, immaginando che lo stesso Joorabachian nelle prossime settimane – in caso di via libera di Amorim – si metterà alla ricerca della soluzione migliore. E indirettamente potrebbe dare una risposta al nostro quesito.

#Zirkzee: il #Milan dentro a un gioco al rialzo di Kia #Joorabchian. Giovedì si era avvicinato alle commissioni, ma sulle montagne russe se non paga rischia. Occhio alle situazioni sottotraccia, la Premier ma anche la #Juventus (fin qui sempre “apparentemente “ defilata per… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 11, 2024

Foto: Twitter Manchester United