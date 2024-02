Il retroscena: Zielinski, solo Inter (da novembre). Ma sulla tempistica…

Piotr Zielinski ha scelto l’Inter, una situazione a parametro zero chiara da novembre, esattamente come per Taremi l’Inter era entrata in azione dallo scorso ottobre (sempre per la prossima stagione, mai un obiettivo per il mercato di riparazione appena terminato, come spiegato in più occasioni). Senza dimenticare che l’Inter era andata a pochi passi dall’iraniano già ad agosto quando per molti l’attaccante in scadenza con il Porto sarebbe stato con certezza assoluta un nuovo calciatore del Milan. Torniamo a Zielinski: siamo nel terreno giusto per gli annunci, ma l’Inter non lo farà entro le prossime 48 ore a dispetto di qualche indiscrezione giornalistica. L’Inter lo farà con calma, coronando l’inseguimento a un centrocampista che piace da sempre e che vivrà da separato in casa i prossimi mesi a Napoli.

Foto: Instagram Napoli