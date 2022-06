Il retroscena: Zeman, no al Siena. Il Pescara resta in corsa

Il Siena ha una nuova proprietà e un nuovo direttore sportivo (Ernesto Salvini). Adesso caccia all’allenatore: una prima idea ha portato a Zdenek Zeman, ma si è subito intuito che non ci sono margini di manovra. Zeman ha un discorso avviato con il Pescara, ma non ancora completato, probabilmente perché sta aspettando novità su altri fronti. Il Siena ci ha comunque provato, ma non ci possibilità di successo.

Foto: zimbio