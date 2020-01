Simone Zaza non è intoccabile ma soltanto alle condizioni del Torino. Ovvero operazione in prestito con obbligo di riscatto, non ci sono dubbi sul fatto che i granata non vogliano fare sconti sotto quest’aspetto. Il Villarreal ha chiesto maggiori informazioni, è interessato ma deve accontentare il Toro sulla formula. Le altre opzioni in Italia sono complicate.

Foto: Twitter ufficiale Torino