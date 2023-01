Il retroscena: Zapata-Everton, fin qui nessun contatto diretto con l’Atalanta

Duvan Zapata magari non è blindatissimo in casa Atalanta, a maggior ragione se consideriamo l’esplosione di Hojlund come punta centrale. Ma servirebbe una proposta importante, altrimenti qualsiasi discorso verrebbe rinviato alla prossima estate. Si parla di un’irruzione dell’Everton, ma le indiscrezioni dall’Inghilterra per il momento non trovano riscontri: nessun contatto diretto fin qui con l’Atalanta.

Foto: Twitter Atalanta