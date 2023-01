Il retroscena: Zaniolo, ultimo contatto Tottenham nella notte. Ma lui aspetta i dialoghi Roma-Milan

Nicolò Zaniolo ha scelto il Milan, ma deve aspettare. Nessuna offerta può essere arrivata alla Roma, discorso elementare e fin troppo scontato. il Milan non avrebbe potuto presentare un’offerta a poche ore da una partita così importante come quella – tra pochi minuti – in casa della Lazio. Abbiamo detto che se ne parlerà subito dopo e lo ribadiamo. Nella notte c’è stato un contatto con il Tottenham, dopo la vittoria nel derby con il Fulham, senza significativi aggiornamenti. Nel frattempo gli Spurs hanno ormai chiuso l’operazione Danjuma in prestito dal Villarreal. Ma, a prescindere dalle mosse del Tottenham, Zaniolo vuole aspettare prima il Milan e la risposta definitiva che darà la Roma. Il problema dal primo febbraio non sarebbe soltanto di Zaniolo, ma anche della Roma. Semplicemente perché l’attaccante continua a chiedere con forza di andar via, la convivenza da febbraio sarebbe un grosso problema. E il prezzo del cartellino da luglio (con il Milan sempre in prima fila) crollerebbe sempre più. Un’ultima domanda: ma allora non era vero che Maldini la scorsa primavera non fosse minimamente interessato a Zaniolo? I fatti dicono esattamente il contrario, comunque vada nei prossimi giorni o nelle prossime ore.

Foto: Instagram Zaniolo