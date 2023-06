Il retroscena: Zaniolo, perché la Juve non ha fretta. L’incastro con Chiesa

Nicolò Zaniolo ha confermato in un’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport” quanto vi abbiamo anticipato diverse settimane fa. La sua priorità è la Juve, dopo essere andato vicino al Milan durante l’ultima sessione invernale di calciomercato. Ma bisogna viaggiare con calma e senza fretta, abbiamo due mesi davanti, la Juve deve risolvere diverse cose in uscita e deve soprattutto capire se Newcastle e Liverpool si materializzano Federico Chiesa. Quest’ultimo non è incedibile, ma servono almeno 50 milioni più bonus. Nel frattempo Zaniolo farà una preparazione personale a Pontremoli prima di raggiungere il Galatasaray per il ritiro, ci sarà un preliminare Champions da giocare. Ricordiamo: la clausola da 35 milioni può comportare uno sconto di almeno 12-13 milioni, ci sarà tempo per entrare nel vivo.

Foto: Instagram Galatasaray