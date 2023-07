Il retroscena: Zaniolo, per ora l’Arabia può attendere

Nicolò Zaniolo e l’Arabia. Nelle ultime 48 ore Il classe 1999 di proprietà del Galatasaray è stato accostato all’ Al Hilal, lo stesso club che ha appena definito l’acquisto di Milinkovic-Savic. Dopo la grande eco, anche e soprattutto mediatica, cerchiamo di fare chiarezza: al momento c’è davvero nulla. Zaniolo non ha ricevuto alcun tipo di proposta, addirittura hanno fatto cifre. Lo hanno soltanto avvertito che potrebbero presto sondarlo, ma lui oggi non ha intenzione di prendere in considerazione simili offerte. Almeno in questi giorni lo possiamo considerare gossip. Come più volte raccontato, il sogno di Zaniolo è la Juve, lo stesso club adesso impegnato nelle uscire. Ma se proprio vogliamo parlare di priorità, oggi Zaniolo è assolutamente concentrato sul preliminare di Champions con il Galatasaray.

Foto: Instagram Galatasaray