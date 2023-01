Il retroscena: Zaniolo, il Leeds ci ha provato. Ecco come

Nicolò Zaniolo sta vivendo un momento difficile, è tornato a La Spezia, assolutamente separato in casa Roma. Il Bournemouth ci ha provato, poi ha capito che il classe ‘99 non avrebbe accettato ed è andato su Traoré del Sassuolo. Anche il Leeds, tra i club indicati non di prima fascia, ha fatto un tentativo. Dopo aver ceduto Llorente alla Roma in prestito con diritto di riscatto, ha chiesto la stessa formula per Zaniolo, disponibile a inserire tutto il cartellino di Llorente. La Roma ha chiesto l’obbligo a condizioni molto favorevoli per un totale di 30 milioni, la stessa cosa che aveva fatto con il Milan. E la cosa si è fermata lì: a Radrizzani l’idea Zaniolo piacerebbe, ma le condizioni devono essere diverse. La Roma non ha intenzione di mollare su questa linea anche e soprattutto per una questione di coerenza.

Foto: Zaniolo Instagram