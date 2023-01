Il retroscena: Zaniolo e il rinnovo mai imbastito. La differenza con Smalling

I fischi a Nicolò Zaniolo potrebbero essere l’anticamera della fine del rapporto con la Roma. Tutto questo malgrado le parole di Mourinho che giustamente ha preso le distanze. Due o tre cose vanno ribadite: la Roma non aveva mai programmato un incontro né per lo scorso settembre né per dicembre. A questo punto è possibile che, in mancanza di sviluppi concreti, Zaniolo possa finire sul mercato già dalla prossima estate. La Juve ci aveva provato la scorsa estate, il Milan – malgrado le smentite – è sempre stato interessato. E il fatto che il prezzo del cartellino possa scendere rispetto alle richieste della scorsa estate aiuterebbe non poco. Quanto a Smalling la situazione è diversa: la Roma vorrebbe, ma il difensore prende tempo, forse perché attirato da altre sirene anche italiane. Sembra la storia di Mkhitaryan, nella speranza – per la Roma – che l’epilogo sia diverso.

Foto: Zaniolo Instagram