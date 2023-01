Il retroscena: Zaniolo aveva detto sì al Bournemouth con voli pronti. Ma gli inglesi hanno detto no

Un importante retroscena su Nicolò Zaniolo: nella tarda mattinata il classe 1999 aveva detto sì al Bournemouth alle condizioni precedenti che avrebbero accontentato la Roma, 35 milioni bonus compresi. Erano stati prenotati i voli, Zaniolo sarebbe voluto uscire da questo momento molto complicato, pur avendo sempre messo il Milan in cima alla lista dei suoi desideri. Ma la proprietà del club inglese ha chiuso la porta, molto perché aveva chiuso Traoré con il Sassuolo, un po’ perché indispettito per il no di qualche giorno fa.

Foto: Zaniolo Instagram