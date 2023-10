Il retroscena: Zaffaroni, il no al Lecco era per aspettare la Feralpisalò. Svolta in arrivo

La Feralpisalò si prepara ad esonerare Stefano Vecchi, una decisione presa dopo la sconfitta di Catanzaro. E il candidato alla sostituzione è Marco Zaffaroni che è stato a lungo un candidato per il Lecco ma che aveva detto no proprio perché la Feralpisalò lo aveva già bloccato. Il club aveva deciso di dare un altro paio di partite a Vecchi, artefice della promozione, ma i risultati hanno portato all’esonero. E così è stato ormai deciso di dare il via libera a Zaffaroni che aveva detto no al Lecco per aspettare la Feralpisalò.

