Il retroscena: Yilmaz pista aperta, ma prima il Lecce vuole…

Burak Yilmaz resta nei pensieri del Lecce, a fronte di un accordo totale già raggiunto come vi abbiamo raccontato. E ci sono possibilità di frantumare il muro del Besiktas, puntando sulla volontà ferrea del diretto interessato di fare un’esperienza in Italia. Ma prima di passare alla fase operativa e di vincere le ultime resistenze del club turco, il Lecce vuole fare un monitoraggio completo sulle condizioni di Burak Yilmaz dopo l’intervento al piede. In caso di riscontri positivi, si potrebbe finalmente entrare nel vivo.

Foto: Fanatik