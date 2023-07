Il retroscena: Vlahovic ha scelto, ora tocca a Juve e Paris Saint-Germain

Dusan Vlahovic ha scelto il Paris Saint-Germain. Sullo sfondo resta il Chelsea, all’interno di dialoghi che non hanno fin qui portato a offerte ufficiali. Può darsi che i Blues si materializzino, ma intanto Vlahovic ha completamente aperto al PSG. Ci risulta che ci sia stato qualche dialogo sottotraccia tra i club, in attesa di entrare nel vivo. Ai francesi viene ancora accostato Kane, che vuole continuare a dare priorità al Bayern. Il PSG deve prendere un attaccante forte a prescindere da Mbappé e sta meditando sulla prima offerta da presentare e che non può essere inferiore ai 70-75 milioni più bonus. Inutile disquisire sul fatto che la Juve non dia il serbo in prestito, è la cosa più banale di questo mondo. Vlahovic aspetta, lui ha scelto.

Foto: Instagram Juve