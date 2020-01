Il retroscena: Viviano, idea Milan se parte Reina. Ma il Bologna ci pensa per giugno

Emiliano Viviano potrebbe presto tornare in Serie A. Il portiere classe ’85, svincolato dopo la breve esperienza allo Sporting, è un’idea del Milan qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Reina (sul quale è in pressing l’Aston Villa). Occhio, però, perché sulle tracce dello stesso Viviano – per giugno – ci sono anche la Lazio e soprattutto il Bologna: Mihajlovic lo stima tanto, lo aveva voluto a suo tempo proprio allo Sporting, tra i due c’è un grande rapporto. Ecco perché il Bologna ci pensa per l’estate, situazione da monitorare.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria