Il retroscena: Vivarini, perché no al Sassuolo e cosa gli ha detto il Catanzaro

Vincenzo Vivarini non ha un contratto in scadenza e non è andato al Sassuolo per un motivo molto semplice: il Catanzaro gli ha detto che lo avrebbe liberato soltanto in caso di una chiamata dalla Serie A. Il Sassuolo lo aveva messo per distacco al primo posto della lista, avrebbe chiamato Vivarini se non fosse retrocesso, ma con la B ha avuto la strada sbarrata e ha dovuto ripiegare su Grosso. Adesso, come anticipato ieri, Vivarini è nome caldo per la panchina del Venezia e lo ha confermato anche il direttore sportivo Antonelli. Vivarini era stato sondato anche dal Cagliari, ma il Venezia sta procedendo e lavora per chiudere. In caso di Serie A, il Catanzaro libererebbe Vivarini e ci sono buoni margini.

Foto: Instagram Vivarini