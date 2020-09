Il retroscena: Vidal presto libero per l’Inter. E intanto no stop al telefono con Conte

Arturo Vidal sarà libero, nelle prossime ore, da qualsiasi vincolo con il Barcellona. Ha un anno di contratto, in arrivo l’annuncio della risoluzione, il centrocampista cileno potrà presto firmerà il biennale con eventuale opzione che lo legherà all’Inter, base di ingaggio dal almeno 6 milioni a stagione con bonus. Intanto, Vidal ha parlato più volte al telefono con Antonio Conte, sintetizzando la sua grande voglia di Inter. E l’allenatore ha ricambiato, Vidal è una sua grande scelta come Lukaku la scorsa estate, lo avrebbe voluto a gennaio ma non fu possibile. Adesso sì, Conte e Vidal si riabbracceranno presto, già nei prossimi giorni.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona.