Il retroscena: Vidal, oggi l’Inter è fredda. Un mese fa aveva proposto al Barcellona…

L’accostamento di Arturo Vidal all’Inter non trova, almeno oggi, grossi riscontri. L’estate scorsa il centrocampista cileno era stato davvero a un passo dal club nerazzurro, ma poi si decise di virare su un estero offensivo come Keita. Ora l’Inter è massimamente concentrata a chiudere nel più breve tempo possibile l’affare Barella, dopo un inseguimento che dura ormai da un anno, bisogna attendere soltanto gli ultimi passaggi. Circa un mese fa, il club nerazzurro aveva proposto al Barcellona Nainggolan per Vidal, ma tutto sarebbe passato attraverso la decisione del centrocampista belga che per ora non intende prendere in considerazione altre soluzioni, Cina compresa. Certo, il mercato è lungo, ma di Vidal in orbita nerazzurra oggi troviamo davvero poche tracce.

Foto: Twitter personale Vidal