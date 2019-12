Il retroscena: Vidal-Inter, stand-by che continua. Gli scenari sul centrocampista

Vi raccontiamo da almeno un mese come la pista Arturo Vidal sia più fredda rispetto ai facili ottimismi. Vedremo se la situazione cambierà velocemente, ma la sintesi oggi è questa: l’Inter ha fatto timidi sondaggi per un prestito senza obblighi, ha memorizzato la volontà del Barcellona di trattenere il cileno, è consapevole del totale gradimento di Conte ma non farà follie. Vedremo se gli scenari si modificheranno, oggi nulla è cambiato rispetto a quanto vi raccontiamo da un mese. Non sono stati programmati incontro con Felicevich, a Milano nei giorni scorsi per una visita di cortesia all’altro suo assicuro Sanchez. Vedremo se esisteranno scenari diversi per Vidal ma al momento sono le stesse di un mese fa. Il profilo da monitorare per il centrocampo resta quello di De Paul, senza dimenticare la situazione di Matic in scadenza con il Manchester United, fin qui nessuno novità sul rinnovo malgrado i Red Devils abbiano un’opzione unilaterale di prolungamento.

Foto: Twitter personale Vidal