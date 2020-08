Il retroscena: Vidal a costi minimi. L’Inter ha una strategia pro Conte

Che Arturo Vidal possa tornare in orbita Conte, a maggior ragione dopo il disgelo degli ultimi giorno, è una non notizia. Meglio: è una notizia che ci sta come logica conseguenza, visto che una delle insoddisfazioni dell’allenatore riconfermato era quella di non aver avuto la possibilità di allenare nuovamente il suo pupillo. Ma la rivoluzione in casa Barcellona, la decisione di Messi di andar via, il fuggi fuggi generale che coinvolge diversi assi chiamerà in casa lo stess Vidal. Ecco perché diventerebbe, diventerà, un’occasione più unica che rara, a maggior ragione se Vidal potesse liberarsi oppure se avesse costi minimi. Come raccontato ieri alle 23,01,in una lista nerazzurra Vidal c’è sempre. A maggior ragione ora che non è più intoccabile, anzi che non vede l’ora di andare. Non sarà una cosa dei prossimi giorni, ma se ne parlerà più avanti, confidando nella concreta possibilità di abbattere o almeno di ridimensionare il costo del cartellino.

Foto: Twitter