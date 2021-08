Il retroscena: vertice Allegri-Juve. Pjanic sempre in corsa

Dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Empoli, maturata dopo una prestazione davvero brutta, la Juve sta valutando se e come tornare sul mercato. L’acquisto di Kean era già stato programmato, come anticipato giovedì. Adesso si tratta di capire i margini per eventuali operazioni. Tornando all’attacco il profilo che piace sempre di più è quello di Mauro Icardi, ma è chiaro che prima dobbiamo aspettare la definitiva evoluzione della vicenda Mbappé-Real, con il Paris Saint-Germain che ha convocato il fuoriclasse francese per la partita di questa sera. I riflettori però sono puntati sul centrocampo, visto che – già ancor prima di prendere Locatelli – Allegri aveva chiesto di puntare su Miralem Pjanic. Quest’ultimo è sempre più ai margini del Barcellona, il suo allenatore anche ieri ha detto che è in partenza, ci sono un altro paio di club interessati ma il bosniaco vuole aspettare la decisione della Juve. Lo stesso club bianconero sta valutando se fare l’operazione a prescindere da un’uscita, considerata la necessità di avere un regista già ben allineato con i metodi di Allegri. Le altre soluzioni, almeno oggi, sono considerate alternative. Ovviamente Pjanic ha un ingaggio importante, il Barcellona contribuirebbe: intanto la Juve ha memorizzato la richiesta di Allegri a poco più di 48 ore dalla chiusura del mercato.

Foto: Twitter Juventus