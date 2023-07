Il retroscena: Verratti-Al Hilal, l’intermediario della trattativa è Maxwell

Marco Verratti ha deciso di andare all’Al-Hilal e confida di essere liberato presto. Lui stesso ha comunicato ai suoi attuali dirigenti del Paris Saint-Germain che ha deciso di accettare il ricco triennale, tutto questo malgrado l’eccezionale rapporto con Al-Khelaifi. Ma per Verratti il suo ciclo a Parigi ormai è alle spalle, per il classe 1992 il futuro é già stato deciso. La trattativa, nata sottotraccia oltre un mese fa, è portata avanti da Maxwell, l’ex esterno dell’Inter che ha giocato con Verratti al PSG e che ha un rapporto di amicizia con lo stesso centrocampista abruzzese. Adesso bisogna aspettare che si raggiunga un accordo definitivo sul cartellino, commissioni e ingaggio sono ok.

Foto: Instagram Verratti