Il retroscena: Verona, l’improvvisazione di Marroccu. E un’ombra su Cioffi

Il Verona pensava di passare da D’Amico e Marroccu, da un direttore sportivo all’altro, senza pagare dazio. Il mercato fin qui è stato figlio della confusione e dell’improvvisazione, sono arrivati tre attaccanti centrali e ci sono buchi tra difesa e centrocampo. Il resto lo ha fatto Cioffi che parla di notizie destabilizzanti, quello che lo volevano in pericolo, quando è lui che sta “destabilizzando” il Verona, schiaffoni tra Coppa Italia e campionato in pochi giorni. Ora Cioffi stia attento alle ombre, quella di Ballardini in testa, perché Setti non potrà continuare ad assistere a queste figuracce.

Foto: Instagram Hellas