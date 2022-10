Il retroscena: Verona, in stand-by Lopez. Bocchetti può continuare

Diego Lopez è a Verona, ma dopo l’annuncio dell’esonero di Cioffi il club non ha provveduto all’annuncio dell’ex Cagliari e Brescia. Ci sono problemi sullo staff (Lopez ha chiesto la conferma di Fini) e alcune riflessioni che sta facendo lo stesso patron Setti dopo aver parlato con alcuni senatori della squadra. Salvatore Bocchetti, una delle soluzioni che avevamo indicato diverse settimane, ha diretto l’allenamento e la squadra potrebbe essergli affidata con la deroga che dura un mese per chi non ha il patentino UEFA Pro. Sempre se nel frattempo non saranno risolti i problemi con lo staff di Lopez. A quel punto andrebbe avanti Bocchetti e si deciderebbe in base al rendimento della squadra: dopo il famoso mese, dovrebbe essere comunque ingaggiato un altro allenatore con patentino. Domani verrà presa una decisione definitiva, intanto Bocchetti è in sella a Verona.

Foto: twitter Verona