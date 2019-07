Il retroscena: Veretout ha fretta. L’ultima offerta del Milan e l’attesa della Roma

Jordan Veretout spinge per lasciare la Fiorentina e la giornata di domani può essere importante in tal senso. Al punto che il centrocampista francese avrebbe intenzione di chiedere di tornare in Francia per motivi di famiglia. Situazione personale a parte, il francese evidentemente si aspetta che venga mantenuta la promessa fatta prima ancora che ci fosse la svolta societaria e che in qualche modo era stata confermata da Commisso. La Fiorentina continua a mantenere una posizione rigida, non accetta almeno per ora contropartite tecniche. Nelle ultime ore il Milan ha proposto 13 milioni più il cartellino di Biglia che ha un contratto in scadenza. Pradè ha ammesso il gradimento per Biglia, ma ha sottolineato i costi alti nella conferenza di presentazione. In ogni caso il Milan dovrebbe aumentare la parte cash. La Roma resta in corsa, ma per ora in attesa, aspettando le promesse evoluzioni. alla fine sarà importante il gradimento di Veretout che ha voglia di fare una nuova esperienza. Il Napoli? Non si registrano novità, almeno adesso, rispetto al gradimento che non ha fin qui portato a mosse concrete.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina