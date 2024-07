Il retroscena: uscite Juve, le due più complicate e una necessità

Occhio alle uscite della Juventus nei prossimi giorni. C’è un gruppetto di indiziati, di Chiesa parliamo a parte: da Szczesny (l’ipotesi araba non è ancora tramontata, soltanto in un secondo momento si penserà ad altre soluzioni) a Rugani (Al Shabab, Atalanta e Ajax oggi più defilato), da Nicolussi Caviglia a Barbieri (entrambi nel mirino del Venezia), da Kostic (anche piste turche) ad Arthur (sondato da Galatasaray, Fenerbahce, Benfica e Roma). Senza dimenticare Huijsen (Paris Saint-Germain, Bayern e un’altra tedesca, Soulé (Premier con il Leicester che avanza e che potrebbe presentare una proposta superiore ai 30 milioni come chiede la Juve, la Roma ha sondato ma servono quelle cifre). Entrambi hanno grandi estimatori e alimenteranno il tesoretto per fare i colpi in entrata individuati. Le due situazioni oggi più complicate sono quelle che chiamano in causa Milik e McKennie non perché manchino le proposte ma perché entrambi oggi si sono messi di traverso. Siamo ancora in una fase embrionale del mercato, la Juventus insisterà per individuare la soluzione migliore. La necessità resta comunque quella di sbloccare al più presto due o tre uscite.

Foto: Instagram Juve