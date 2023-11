Il retroscena: un allenatore esonerato in B entro il 20 dicembre potrà allenare in qualsiasi categoria

Una svolta non certificata da un comunicato, ma che appartiene a un accordo collettivo tra la Lega B e l’Aiac. Un allenatore che dovesse essere esonerato entro il 20 dicembrepotrebbe rilevare qualsiasi squadra in ogni categoria. Il discorso vale per la sola Serie B e va in vigore, ripetiamo, fino al 20 dicembre (dopo non si potrebbe). Una situazione che, per esempio, potrebbe coinvolgere lo stesso Cristiano Lucarelli se nelle prossime ore, la strada è questa, dovesse essere esonerato dalla Ternana. E che chiama in causa chi, in Serie B, ha interrotto il rapporto di lavoro. Pur essendo sotto contratto, basterebbe risolvere l’impegno, per andare ovunque, dalla Serie A alla Serie C.