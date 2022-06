Il retroscena: Udogie blindato e pronto a nuove scelte professionali

Si chiama Destiny e già il nome dice tutto sul suo futuro a colori, da predestinato (appunto). Già, perché Udogie ha dimostrato a 20 anni di avere qualità straordinarie sulla corsia mancina: corsa e tecnica, oltre che una buona predisposizione a centrare la porta. L’Udinese ha ribadito un concetto che avevamo già espresso: non parte, a maggior ragione dopo un solo anno dal suo avvento in Friuli. Ci hanno provato Juve e Inter nell’ordine, ma sono state respinte. La volontà è ferrea, dovrebbe arrivare una proposta davvero irrinunciabile per cambiare idea. Nel frattempo Udogie potrebbe fare nei prossimi mesi nuove scelte professionali, facendosi assistere da chi può essere di maggior aiuto. Evidentemente alcune cose non gli sono andate bene (come se fosse una passerella per vendere un prodotto) e vuole crescere ulteriormente.

Foto: Instagram Udogie