Il retroscena: Tutino, che bagarre! Il Lecce insiste, ma il Napoli ha fatto una promessa

Confermiamo quando detto ieri: il Lecce ha fatto uno scatto importante per Gennaro Tutino, esterno offensivo di proprietà del Napoli. Incassando anche il sì del diretto interessato, reduce da una breve parentesi a Empoli. Ma il club azzurro ha fatto una promessa alla Salernitana, promessa che vorrebbe mantenere. Anche se Tutino è molto tentato dal progetto ambizioso del Lecce che punta a un immediato ritorno in Serie A. Ci sono altri club su Tutino, al momento in chiaro svantaggio.

Foto: Instagram personale