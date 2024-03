Il retroscena: Tudor e la Lazio, la verità sull’opzione

Igor Tudor assumerà il comando della Lazio a partire da lunedì. Un passaggio già scritto e scontato, dopo quanto abbiamo anticipato già lo scorso martedì e soprattutto due giorni fa quando vi abbiamo svelato in mattinata l’incontro a sorpresa e in serata gli accordi con il tecnico croato, C’è una cosa da aggiungere: il contratto, confermiamo, sarà fino al 30 giugno 2025. L’opzione per un’altra stagione non è una richiesta di Tudor e neanche una sua necessità, se la Lazio riterrà di inserirla bene, altrimenti la scadenza resterà fino a giugno 2025. Dettagli. Ieri abbiamo aggiunto con un’altra esclusiva che Tudor ha scelto Javorcic come vice.

Foto: Instagram Marsiglia