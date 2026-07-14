Il retroscena: Tresoldi vuole la Roma, ma serve accelerare. C’è concorrenza

15/07/2026 | 00:10:02

Nicolò Tresoldi vuole Roma, confermando quanto vi stiamo raccontando da giorni e giorni. Abbiamo anticipato anche la strategia che non cambia, almeno in queste ore: l’idea è quella di andare all’assalto del Bruges senza doversi privare in fretta di Dovbyk. A maggior ragione in prestito, per la Roma sarebbe un passaggio sbagliato e l’ha comunicato a tutti i club (anche in Italia) che stanno spingendo per questo tipo di formula. Le cose possono cambiare giorno dopo giorno, ma la tendenza è questa. E Tresoldi aspetta che la Roma entri nel vivo della trattativa con i belgi, la valutazione è di circa 30 milioni. Serve giocare di anticipo, c’è concorrenza in Bundesliga e Premier.

Foto: X Brugge