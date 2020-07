Il retroscena: Tonali da lunedì in vacanza. L’Inter resta in vantaggio, Cellino aspetta

Sandro Tonali resta in orbita Inter, ma da lunedì andrà in vacanza, al momento non sono previsti summit o blitz per chiudere. L’Inter resta in vantaggio, il Milan ci ha provato e magari ci riproverà, la Juve nelle ultime settimane è defilata. Ma bisogna avere ancora un po’ di pazienza, non sono previste accelerate nelle prossime ore, Cellino è in barca per qualche giorno di relax. L’Inter ha memorizzato le condizioni del Brescia, un prestito con obbligo per arrivare almeno a 35 milioni. Ma per la chiusura definitiva, l’unica cosa che conta, bisogna aspettare.

Foto: sito ufficiale brescia