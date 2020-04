Il retroscena: Tommasi e la nuova svolta Aic, Tardelli guadagna consensi

Nell’ultimo periodo la presidenza di Damiano Tommasi in sella all’Aic (l’Assocalciatori) ha lasciato non poche perplessità. Indipendentemente dalla scadenza del mandato in arrivo, la sua gestione ha creato malcontenti, soprattutto per la predisposizione a non decidere ma soltanto a ribattere su siti, quotidiani e trasmissioni televisive. Tommasi ha avuto grandi demeriti anche nella gestione degli ingaggi, lavandosene le mani e lasciando l’incombenza alle singole società. Per il futuro dell’Aic, un nome che piace e che nell’ultimo periodo ha riscosso consensi, è quello di Marco Tardelli. Quest’ultimo da molti è ritenuto la figura ideale per un ruolo maggiormente decisionale e non di scelte procrastinate come nel caso di Tommasi. Quella di Tardelli è una traccia da seguire.

Foto: zimbio