Il retroscena: Toloi, tutta la verità sul suo futuro. E la mossa Atalanta

Nelle ultime ore sono emerse voci di un pressing dell’Inter per Rafael Toloi. Un pressing sempre più alto, al punto che qualcuno ha parlato di un’offerta già presentata. In realtà a noi risulta che, all’interno di balletti normali in pieno calciomercato, l’Atalanta stia parlando del rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno. E confida di arrivare a un’intesa con la disponibilità del difensore legatissimo a Bergamo dopo otto anni di militanza. Soltanto se così non fosse, verrebbero prese in considerazione altre piste dall’entourage di Toloi.

Foto: Instagram Atalanta