Il retroscena: Todibo-Juventus fondamentale per decidere su Djaló

La Juventus è in pista da un mese e ora vuole chiudere l’affare Todibo. Il difensore centrale che serve per dare un partner a Bremer e per completare il reperto con Danilo, Gatti e Cabal considerato che Rugani è in uscita. Ma attenzione perché l’arrivo di Todibo servirebbe per riflettere bene sull’opportunità di tenere o meno Tiago Djaló arrivato lo scorso gennaio e che ha avuto poche opportunità. Sarebbe sciocco lasciarsi condizionare dalla prestazione non buona di Norimberga, sono test estivi che lasciano il tempo che trovano. Ma l’arrivo di uno specialista di spessore come Todibo permetterebbe di riflettere bene sull’opportunità, quasi un’esigenza, di mandare Djaló a giocare con una certa continuità.