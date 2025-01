Il retroscena: Todibo-Juve, contatti fitti. E gradimento reciproco

Il mercato cambia ogni giorno. E di questa cosa dobbiamo tenere conto, soprattutto nell’ultima settimana abbondante. Ma tra Jean-Clair Todibo e la Juventus è ripartito un feeling importante: il difensore centrale vuole indossare bianconero, assolutamente ricambiato nelle valutazioni del club. Al punto che da ieri pomeriggio, quando un intermediario lo ha proposto alla Juventus, i contatti sono andati in modo fitto e proficuo. Il West Ham lo ha ormai messo in seconda o terza fila, la situazione va seguita perché lo stesso Nizza proprietario del cartellino ha interesse che la stagione di Todibo finisca bene. Certo, va studiata la formula ma la partita è aperta. Le altre soluzioni per la difesa della Juve, da Kelly e Kristensen, restano in piedi anche se momentaneamente in stand-by. La decisione della Juve comunque arriverà con calma alla luce di quanto accadrà nell’ultima settimana. Non escludiamo che questa attesa dipenda dall’eventuale budget rafforzato per andare su un altro specialista della difesa.

Foto: Instagram Todibo