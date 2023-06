Il retroscena: Thuram, il Milan spinge e spera di sfruttare le distrazioni del PSG

Marcus Thuram prenderà una decisione sul suo futuro molto presto. Il Paris Saint-Germain ha fatto una proposta importante dal punto di vista economico. E la ricordiamo: 6 milioni di base fissa più 3 di bonus, oppure 7 più 2. Totale 9 a stagione, bonus compresi, sarebbero tanti soldi per un attaccante in scadenza di contratto e che da tempo ha comunicato al Borussia Mönchengladbach di non voler rinnovare. Ma il Milan è sceso in campo con forza negli ultimi 3-4 giorni, ha spiegato il progetto tecnico, ha alzato il pressing. E in queste ore si sente in lieve vantaggio anche perché il Paris Saint-Germain è alle prese con altre vicende più assillanti (Mbappé in testa). E soprattutto potrebbe decidere di investire una cifra enorme per una punta centrale (Osimhen, come raccontiamo a parte, è uno degli obiettivi). E così il Milan sta spingendo in queste ore per tramutare il vantaggio in un sorpasso definitivo. Sarebbe una specie di Renato Sanches al contrario (proprio per questo motivo fino alle firme serve prudenza): per il centrocampista il Milan aveva accumulato un grande vantaggio senza poi riuscire a chiudere l’operazione. E il PSG bruciò tutti in volata. Adesso il Milan spera di restituire quello scherzetto: non ha la firma di Thuram, ma in queste ore il vento moderatamente a favore. Occhio sempre ai rilanci: anche il Lipsia ha fatto una proposta a Thuram.

Foto: Instagram Thuram