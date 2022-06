Il retroscena: Thiago Motta, ultimatum allo Spezia. Risoluzione o esonero

Thiago Motta tra qualche giorno partirà per il Brasile, trascorrerà un periodo di vacanza. Ma prima di lasciare l’Italia vorrebbe chiarire la sua posizione con lo Spezia dopo essere stato il principale artefice di una miracolosa salvezza. Thiago Motta è disposto a rinunciare ai due anni di contratto a condizione che venga garantito almeno un anno ai suoi collaboratori. E sarebbe già un gesto importante perché comunque parliamo di una rinuncia rispetto a un contratto regolarmente sottoscritto. Lo Spezia aspetta di sbrogliare questa matassa prima di annunciare Luca Gotti. Ma non ci sono strade alternative, in caso contrario Thiago Motta chiederà di procedere all’esonero.

Foto: Twitter Spezia