Il retroscena: Thiago Motta, nessuna buonuscita chiesta allo Spezia

Thiago Motta si appresta a lasciare lo Spezia dopo una capolavoro. La salvezza ottenuta malgrado un mercato bloccato, l’ostilità del direttore sportivo Pecini che avrebbe voluto esonerarlo in diverse occasioni, senza riuscirci. Thiago Motta è andato fino in fondo, adesso deve respingere – come se non fosse bastato il resto – alcune speculazioni che lo vorrebbero chiedere una buonuscita per lasciare lo Spezia. Nulla di tutto questo, anzi: lui è pronto anche a rinunciare ai due anni di contratto pur di tutelare il suo staff.

Ovviamente non c’era alcun margine per restare a La Spezia, dopo quanto accaduto. Thiago Motta si metterà alla finestra e aspetterà: è una delle mine vaganti per la panchina del Paris Saint-Germain nel caso in cui Zidane non accettasse la proposta per aspettare la Nazionale francese dopo il prossimo Mondiale.

Foto: Twitter Spezia