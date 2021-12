Il retroscena: Thiago Motta, la penale che scade e una panchina in bilico

Thiago Motta avrebbe bisogno di rinforzi, ma il mercato dello Spezia è bloccato per una decisione presa la scorsa estate e che andrà in vigore dalla prossima sessione. La sua posizione resta in bilico, lo Spezia lo aveva già messo in discussione e poi ha deciso di non procedere. C’è anche una penale che, in caso di esonero entro il 31 dicembre, porterebbe al pagamento di 400 mila euro. Ma subito dopo lo Spezia sarebbe libero di agire, non a caso la partita di Napoli (difficilissima) può essere uno spartiacque. E non escludiamo decisioni più avanti: lo Spezia aveva pensato a Marco Giampaolo (ancora sotto contratto con il Torino) che mai aveva dato aperture. Oggi vanno tenuti in considerazione i profili di Rolando Maran in primis, impegnato con il Genoa fino a giugno, ma senza trascurare quello di Davide Nicola. Lo Spezia ha sbagliato molte cose, Pecini è un direttore sportivo che ha dimostrato di non essere all’altezza ed era accaduto già a Empoli (fatti e non parole), il capro espiatorio Thiago Motta sarebbe troppo semplice e non aderente alla realtà. Però, spesso funziona così…

Foto: Twitter Spezia