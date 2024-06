Il retroscena: Thiago Motta-Juve, nessun viaggio di Giuntoli. Ecco come arriverà la firma

La scorsa settimana era rimbalzata una notizia su un viaggio in Portogallo di Cristiano Giuntoli per ottenere la firma di Thiago Motta. Questa settimana sta scivolando e non ci sono tracce di alcun viaggio programmato. Esattamente perché non sono stati programmati blitz. È molto più probabile che la Juve incasserà la firma attraverso la via telematica, probabilmente la prossima settimana ma questi ormai sono dettagli. Si tratta soltanto di annunciare, con calma, dopo aver interrotto il rapporto con Massimiliano Allegri. Una sola cosa è sicura da mesi e mesi: Thiago Motta sarà il nuovo allenatore della Juve, contratto triennale da circa 4 milioni a stagione più bonus.

Foto: Instagram Bologna