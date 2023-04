Il retroscena: Thiago Almada e il Napoli, tutta la verità

Nelle ultime ore è emersa la notizia di un’operazione avviatissima e ormai in dirittura d’arrivo per il trasferimento di Thiago Almada, trequartista argentino classe 2001 dell’Atlanta United, al Napoli. Abbiamo verificato e non ci risulta che la trattativa sia in stato avanzato. Anzi, in questo momento non esiste una trattativa, vedremo eventualmente più avanti. Almada è stato proposto da alcuni intermediari, ma la reazione del Napoli è stata fredda, nel senso che oggi la priorità è quella di ottenere al più presto l’aritmetica certezza del terzo scudetto della storia. Almada è uno dei tanti nomi proposti, per il momento dobbiamo fermarci qui. Il Napoli resta sempre attento alle evoluzioni su Adama Traoré, sondato già a novembre: l’esterno offensivo è in scadenza con il Wolverhampton, ha diverse proposte, compresa quegli degli azzurri che nelle ultime settimane hanno messo da parte il mercato proprio per i suddetti discorsi. Infatti, il club si è concentrato sui rinnovi raccontati già lo scorso ottobre, da Lobotka a Rrahmani per una blindatura annunciata in autunno. Le notizie sul difensore centrale delle ultime ore non sono altro che la conferma di quanto fosse già scontato ed evidente da mesi.

Foto: twitter Argentina