Il retroscena: Tessmann, ecco cosa è accaduto nelle ultime 24 ore

Il mistero Tessmann dovrà per forza portare a una soluzione. La situazione si è ribaltata, vi raccontiamo quanto è accaduto nelle ultime 24 ore: il centrocampista in uscita dal Venezia aveva già chiesto tra lunedì e martedì che la situazione fosse chiarita per andare alla Fiorentina, situazione che lui aveva subito messo in cima alla lista. Ma l’atteggiamento degli agenti non è piaciuto al club viola, al punto che adesso tutto sarebbe pronto per la fumata bianca se non fosse che la Fiorentina prende tempo. Non sappiamo come andrà a finire, adesso sono gli agenti di Tessmann a inseguire ma per il momento senza risultati concreti.

Foto: Twitter Venezia